Оренбуржье готово стать пилотным регионом с особыми преференциями на границе с Азией

ОРЕНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Оренбургской области как приграничному региону можно было бы предоставить преференции, которые позволили бы ей активно развиваться и остановить отток населения. С таким предложением выступила в среду и.о. вице-губернатора - заместителя председателя областного правительства по финансово-экономической политике Наталья Левинсон на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Омске.

"Пришло время на законодательном уровне наделить приграничные субъекты Российской Федерации и Республики Казахстан особым статусом и преференциями, предусмотрев возможность дополнительного финансирования мероприятий, направленных на всестороннее развитие приграничья, уменьшение оттока населения вглубь наших стран. На западных границах РФ отмечен положительный опыт приграничного взаимодействия на основе создания еврорегионов. Что нам мешает его адаптировать на юго-восточном направлении? Оренбургская область готова выступить пилотным регионом в таком проекте", - приводит слова Левинсон пресс-служба правительства Оренбургской области.

В своем выступлении на панельной сессии "Развитие приграничной торговли: евразийский акцент" она пояснила, что доля стран Евразийского экономического союза в региональном внешнеторговом обороте превышает 40%. За 2018 год объем взаимной торговли составил $1,4 млрд, из них на долю Казахстана приходится $806,8 млн, уточняется в пресс-релизе.

Способствовать развитию евразийской интеграции в целом и приграничного сотрудничества в частности могут кооперационные проекты, которые являются главной целью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", считает Левинсон. "Оренбуржье, находясь на передовой линии международного и приграничного сотрудничества, готово к работе. Задача - выходить на крупные совместные проекты, позволяющие получать максимальную прибыль и ее справедливое распределение. А для этого нужно минимизировать конкуренцию друг с другом на пространстве ЕАЭС, чтобы объединить наши преимущества и конкурировать с партнерами из третьих стран", - говорится в сообщении.

По словам Левинсон, начать можно с аграрного сектора, а именно глубокой переработки зерновых злаков, производства молока, сыров и иной молочной продукции, говядины. Параллельно на юго-восточном направлении необходимо создать мощный оптово-распределительный центр для цивилизованной доставки, хранения, сортировки, переработки и последующей отправки продукции в крупные торговые сети Поволжья, Урала, Сибири, близлежащие регионы Казахстана. Объект также поможет формировать экспортные потоки продовольственных и промышленных товаров местного производства в обратном направлении в Центральную и Южную Азию.

"В этой связи самым оптимальным ресурсом, способным вывести наше сотрудничество на принципиально новый уровень, считаем совместный фонд финансирования приграничных проектов и формирование приграничного сотрудничества на 2021-2027 годы, идею создания которого мы также всецело поддерживаем", - цитирует пресс-служба Левинсон.

О связях Оренбуржья с регионами Казахстана

На Оренбургскую область приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы, составляющий 1876 км. Оренбуржье граничит с Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областями Республики Казахстан. В области 13 приграничных районов и два города: Орск и Новотроицк. На долю приграничных территорий региона приходится 38% населения, 34% промышленного и более 35% сельскохозяйственного производства области.