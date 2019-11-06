Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новак прокомментировал предложение Минфина о приватизации "Транснефти" и "Русгидро"

Министр энергетики считает, что предпосылки для приватизации госпакетов энергокомпаний еще не созданы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Предпосылки для приватизации компаний "Русгидро" и "Транснефть" в настоящее время не созданы, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Аналогичная ситуация (с возможной приватизацией "Транснефти" и "Русгидро"). Мы высказывали свою позицию, что на сегодняшний день еще не созданы предпосылки для того, чтобы уменьшать пакеты государства в этих компаниях", - сказал он, комментируя предложения Минфина о приватизации "Транснефти" и "Русгидро".

Ранее Минфин РФ предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", РЖД, "Русгидро" и "Аэрофлота". "Мы действительно предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей" и Русгидро", - сказал сегоднря журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Эксперт: Эльбрус хорошо подходит для испытаний роботов, которых готовят к работе на Луне
По словам доктора физико-математических наук Магомета Абшаева, испытания позволят определить уровень достижений разработчиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС