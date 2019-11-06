Новак прокомментировал предложение Минфина о приватизации "Транснефти" и "Русгидро"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Предпосылки для приватизации компаний "Русгидро" и "Транснефть" в настоящее время не созданы, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Аналогичная ситуация (с возможной приватизацией "Транснефти" и "Русгидро"). Мы высказывали свою позицию, что на сегодняшний день еще не созданы предпосылки для того, чтобы уменьшать пакеты государства в этих компаниях", - сказал он, комментируя предложения Минфина о приватизации "Транснефти" и "Русгидро".

Ранее Минфин РФ предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", РЖД, "Русгидро" и "Аэрофлота". "Мы действительно предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей" и Русгидро", - сказал сегоднря журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.