Международная зимняя ярмарка тропической сельхозпродукции пройдет на Хайнане 12-16 декабря

ХАЙКОУ /Китай/, 6 ноября. /ТАСС/. Шестая международная выставка-ярмарка тропической сельскохозяйственной продукции пройдет 12-16 декабря в провинции Хайнань на юге Китая. Об этом сообщил департамент сельского хозяйства и деревни провинции.

Площадкой смотра станет Международный выставочный центр Хайнаня в городе Хайкоу, административном центре провинции.

Ярмарка разместится в 34 павильонах (зонах) общей площадью 80 тыс. кв. м. Среди них павильон иностранных сельхозпроизводителей, зона китайской сельхозпродукции, павильон отраслевого оборудования и другие.

Как отмечает департамент, проведение выставки нацелено на развитие сотрудничества в области высококачественного сельского хозяйства среди стран - участниц инициативы "Один пояс - один путь".

Хайнаньская международная зимняя ярмарка тропической сельхозпродукции проводится ежегодно с 2014 года. В прошлом году в ней приняли участие представители более 2 тыс. китайских и иностранных компаний.