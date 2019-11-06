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Росстат в октябре зафиксировал месячную инфляцию в России на уровне 0,1%

За прошедший месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, а цены на услуги снизились на 0,2%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Потребительские цены в России в октябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем, свидетельствуют данные Росстата. В годовом выражении - по сравнению с октябрем прошлого года - инфляция в стране замедлилась до 3,8% с 4% в сентябре.

За прошедший месяц цены на продовольственные товары выросли на 0,2%, на непродовольственные товары - на 0,3%, а цены на услуги снизились на 0,2%.

Таким образом, оценка Росстата по итогам октября совпала с ожиданиями Минэкономразвития РФ. Ранее сообщалось, что министерство допускало в октябре инфляцию на уровне 0,1-0,2%. В годовом выражении, по прогнозу МЭР, показатель мог составить 3,7-3,8%.

В конце октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF), сообщил, что инфляция в России по итогам текущего года может составить 3,5%, а в 2020 году может сократится до 3%.

Дорожали некоторые фрукты и овощи

Рост цен в октябре наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов, следует из материалов Росстата. Так, цены на помидоры выросли на 23,5%, огурцы - на 15,1%, апельсины - на 11,6%, бананы - на 5,9%. Вместе с тем стоимость моркови снизилась на 9,1%, яблок - на 8,2%, капусты белокочанной - на 8%, картофеля - на 7,3%, лука репчатого - на 6,3%, винограда - на 5,5%, свеклы - на 5,1%, лимонов - на 1,9%, груш - на 1,3%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,6-1,1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), сельдь соленая, мясные консервы для детского питания и рыбные в томатном соусе, творог жирный, сырки творожные, национальные сыры и брынза, консервированные натуральные овощи.

Вместе с тем на 2,7% подешевело пшено, на 0,4-1,3% - свинина, мясо кур, рыба живая и охлажденная, пиво зарубежных марок, кофе в организациях быстрого обслуживания.

Росли цены на лекарства, ювелирные изделия, одежду и обувь

В октябре подорожали отдельные виды медикаментов и медицинских товаров, в том числе сульфацетамид - на 1,9%, бромгексин - на 1,8%, метамизол натрия (отечественный анальгин), поливитамины с макро- и микроэлементами, троксерутин, валидол, лоратадин, индапамид, дротаверин (Но-шпа), ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), супрастин - на 1-1,5%, корригирующие очки, линекс, поливитамины без минералов отечественные, таурин, амброксол, левомеколь, эналаприл, йод - на 0,5-0,9%.

Вместе с тем цены на настойку пустырника снизились на 1,3%, валокордин - на 0,8%, эссенциале форте Н, комбинированные анальгетики - на 0,3%.

Как отмечает Росстат, стоимость ювелирных изделий, угля, дров, ковров шерстяных, отдельных видов одежды, обуви, трикотажных изделий осенне-зимнего ассортимента для детей и взрослых, парфюмерно-косметических товаров, фарфоро-фаянсовой посуды, постельных принадлежностей увеличилась на 0,6-1,5%.

Одновременно на 0,3-0,6% снизились цены на телевизоры, флеш-накопители USB, смартфоны, сковороды с антипригарным покрытием, газовое моторное топливо, отдельные виды одежды летнего ассортимента для детей, электротоваров и бытовых приборов.

Снизились цены на билеты и туруслуги, подорожало отправление посылок по РФ

В октябре проезд в поездах дальнего следования подешевел на 7,2%, полет в салоне экономического класса самолета - на 3,4%, сообщили в Росстате.

Отмечалось также снижение цен на услуги туризма и отдыха. На 1,1-3% стали дешевле туры на отдых в Греции, Испании, экскурсионные поездки во Францию, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России, проживание в гостинице.

По данным статистического ведомства, на 2,3% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,2% - стоимость полиса добровольного страхования жилья и легкового автомобиля от стандартных рисков.

В то же время на 8,2% выросли цены за пересылку простой посылки внутри России, на 3,9% - дополнительные занятия в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях очной формы обучения, на 1-2,7% - услуги прачечных, билеты в театры, предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи, плата за исходящее смс-сообщение, а также проживание в студенческом общежитии.

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