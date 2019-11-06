Омский НПЗ и Павлодарский НХЗ будут совместно развивать технологии переработки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) "Газпром нефти" и Павлодарский нефтехимический завод (Казахстан) заключили соглашение о сотрудничестве в развитии технологий нефтеперерабатывающего производства и обмене опытом. Соглашение подписано в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщила пресс-служба ОНПЗ.

"Укрепление сотрудничества с другими участниками рынка помогает предприятию задавать тренды развития отрасли, оттачивать технологические решения и обмениваться опытом по сложным вопросам. Такое соглашение идет на пользу всем участникам. Эффективная реализация соглашения предоставляет нашим предприятиям взаимные преимущества, обеспечивающие достижение общей цели развития нефтехимического комплекса. Омский НПЗ лидирует в отрасли, последовательно внедряя новейшие технологии. Мы открыты к сотрудничеству и готовы делиться опытом с коллегами из Казахстана", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Документ предусматривает, в том числе обмен опытом между двумя заводами в вопросах повышения глубины переработки и энергоэффективности производственных процессов.

"Омский НПЗ последовательно повышает эффективность работы и снижает влияние на окружающую среду благодаря программе развития, которую с 2008 г. продолжает "Газпром нефть". Павлодарский НХЗ, в свою очередь, в прошлом году завершил модернизацию производственных мощностей. Соглашением предприятия закрепляют намерения об организации тематических стажировок и совместных семинаров для обмена опытом по темам совершенствования технологических процессов, росту операционной эффективности, увеличению глубины переработки", - говорится в сообщении.