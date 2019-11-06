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Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в Росии в ноябре в 3,5-3,6%

В декабре ожидается ее замедление до 3-3,3%

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам ноября составит 3,5-3,6% в годовом выражении, а в декабре замедлится до 3-3,3%. В месячном выражении инфляция в ноябре составит 0,3%. Такой прогноз содержится в обзоре министерства "Картина инфляции. Ноябрь 2019 года".

В октябре рост потребительских цен замедлился до 3,75% в годовом выражении с 3,99% в сентябре.

"С учетом сложившихся тенденций, а также ввиду высокой базы прошлого года (рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% в месячном выражении), ожидается снижение инфляции в диапазон 3-3,3% в годовом выражении в декабре", - говорится в обзоре.

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