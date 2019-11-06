Эксперт: Эльбрус хорошо подходит для испытаний роботов, которых готовят к работе на Луне

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Условия на горе Эльбрус хорошо подходят для испытаний роботов, которых готовят для строительства лунной базы. Такое мнение в среду высказал в беседе с ТАСС доктор физико-математических наук, профессор, создатель современных технологий защиты от стихийных бедствий и ряда радиофизических методов исследования атмосферных процессов Магомет Абшаев.

В среду гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет" в Омске сообщил, что гора Эльбрус рассматривается в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые в будущем будут строить лунную базу. По его словам, такое предложение поступило от разработчиков.

"На Эльбрусе пересеченная местность, на большой высоте низкие температуры, в открытом космосе температуры минус 200 градусов. Все эти роботы состоят из каких-то механизмов, и эти механизмы должны испытывать и отрицательные температуры, и разряженный воздух, учитывая, что в космосе вообще вакуум. Поэтому Эльбрус, на мой взгляд, - некое такое приближение для испытания этих роботов в реальных условиях и хорошее для этого место", - сказал Абшаев.

Он отметил, что испытания позволят определить уровень достижений разработчиков. "В реальных условиях, видимо, их пока испытать не могут, ну и в некотором приближении, наверное, хотят испытать", - добавил он.

По его мнению, таким работам должна способствовать и развитая на горе инфраструктура, и человеческий ресурс. "Там есть высококвалифицированные горноспасатели, люди, которые умеют работать на высотах, хорошо ориентируются, и, наверное, ресурсы этих людей тоже будут привлекаться. На Эльбрус ведут канатные дороги, инфраструктура достаточно подготовлена, больше чем в других местах, что тоже будет способствовать проведению испытаний", - отметил ученый.

Роботизация в наше время будет на себя брать все больше и больше функций, подчеркнул он, отметив, что иного пути в покорении космоса нет. "Для людей космос - это крайне экстремальные условия, в которых эффективно можно было бы использовать роботов", - резюмировал он.

Центры подготовки космонавтов

В среду Рогозин также сообщил, что Роскосмос начнет разворачивать филиалы Центра подготовки космонавтов в республиках Северного Кавказа в 2020 году.

В сентябре во время посещения Балтийского государственного технического университета "Военмех" в Санкт-Петербурге Рогозин говорил, что для филиалов Центра подготовки космонавтов рассматриваются несколько регионов СКФО, в том числе Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня.