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Газовый конфликт России и Украины
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Источник: консультации по газу России, ЕС и Украины на уровне экспертов пройдут 8 ноября

Встреча состоится в Брюсселе, уточнили в российской делегации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Встреча старших должностных лиц трехсторонних консультаций по газу России, ЕС и Украины пройдет 8 ноября в Брюсселе, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"8 ноября в Брюсселе", - сказал он.

Информацию также подтвердил источник ТАСС в Еврокомиссии.

Следующий раунд трехсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года запланирован на конец ноября.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Россия, Еврокомиссия и Украина ведут консультации по транзиту газа со следующего года. Однако диалог осложняют судебные разбирательства между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашением по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

В новость были внесены изменения (18:28 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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