Московское УФАС возбудило дела против четырех банков из-за спама

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дела о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, банка "Хоум кредит", Райффайзенбанка и Ситибанка. Об этом в среду сообщается на сайте службы.

"Предложения по ипотеке, кредитованию, картам навязывали москвичам без их согласия Альфа-банк, "Хоум кредит", Райффайзенбанк и Ситибанк. Во всех случаях московское УФАС России возбудило дело о нарушении закона о рекламе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Альфа-банк рассылал информацию об акции по ипотеке по электронной почте, однако заявитель не давал никаких согласий, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания. В отношении банка "Хоум кредит" возбуждены два дела, банк рассылал по смс предложения по кредиту. К рассмотрению дела также привлечены мобильные операторы "Билайн" и МТС и организатор смс-рассылок MFMSolutions.

Отмечается, что банки могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. рублей за каждый факт нарушения.

"Еще одно дело возбуждено в отношении Райффайзенбанка и "Билайна". Банк распространял по смс предложение по кредитной карте и информацию о снижении кредитной ставки без согласия абонента. Решение о нарушении закона о рекламе уже вынесено в отношении Ситибанка. Банк распространял смс с предложениями услуг по использованию кредитной карты. Виновным признан также "Билайн", - отмечается в сообщении.