Bild: в Германии предложили поправки к Газовой директиве ЕС для "Северного потока - 2"

ТАСС, 6 ноября. Правящая коалиция Германии подготовила законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к реализации Газовой директивы ЕС в стране, что позволит оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом в среду сообщила газета Bild , журналисты которой получили доступ к законопроекту.

В предложенном представителями Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком - 2" "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия добилась значительного смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком - 2" это сама ФРГ. По данным Bild, окончательное решение по законопроекту будет принято уже 7 ноября.