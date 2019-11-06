Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Росавиация по итогам внеплановой проверки крупнейшей в России чартерной авиакомпании Azur Air выявила в деятельности командно-руководящего состава перевозчика недостатки, которые влияют на безопасность полетов. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в авиационных властях.

Факт проверки подтвердил ТАСС официальный представитель агентства, отметив, что в деятельность Azur Air могут быть внесены ограничения, если компания не устранит замечания до 22 ноября.

"Проверкой выявлены недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, которые влияют на безопасность полетов. Имеются серьезные замечания к системе организации (рабочих процессов - прим. ТАСС) и управления, к системе качества авиакомпании, к периодической подготовке пилотов", - сказал источник.

Проверка грубой посадки в Барнауле

Проверка была инициирована после грубой посадки самолета Boeing 767-300 25 сентября в аэропорту Барнаула. На борту лайнера находились 344 пассажира и 10 членов экипажа, за медицинской помощью обратились 49 человек.

"По результатам проверки генеральному директору рекомендовано провести служебную проверку в отношении должностных лиц, ответственных за организацию подготовки, контроля и допуска членов экипажей воздушных судов к выполнению своих обязанностей, допустивших неисполнение установленных требований воздушного законодательства", - добавил источник.

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Проверка вынужденной посадки в Китае

Источник в авиационных властях также рассказал ТАСС, что комиссия Росавиации проводит расследование причин вынужденной посадки борта Azur Air в Китае 5 ноября.

"В связи с вынужденной посадкой 5 ноября на запасном аэродроме Синьян (Китай) воздушного судна авиакомпании Azur Air, следовавшего по маршруту Томск (Богашево) - Фукуок, комиссией Росавиации проводится расследование обстоятельств и причин этого инцидента", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду компания сообщила, что во время выполнения рейса из Томска во вьетнамский Фукуок сработал один из датчиков, сигнализирующих о технической неисправности. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет на запасном аэродроме.

О компании

Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России, аффилирована с турецким оператором Anex Tour. В ее парке находятся 29 самолетов Boeing разных моделей. Пассажиропоток компании в январе - сентябре 2019 года составил порядка 4,5 млн человек.

В начале февраля прошлого года Росавиация сообщила об обнаружении в работе авиакомпании Azur Air нарушений, которые существенно влияют на безопасность полетов. Срок действия сертификата эксплуатанта перевозчика был ограничен до 20 марта 2018 года. Ограничения были сняты после того, как компания устранила выявленные нарушения.

В новость были внесены изменения (18:00 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.