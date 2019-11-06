Новые резиденты ОЭЗ Москвы за год инвестировали в производство почти 14 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Статус резидента столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с октября 2018 года по октябрь 2019 года получили 19 компаний, которые за этот период инвестировали в производство почти 14 млрд рублей и создали более 1,6 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"С октября 2018 года по октябрь 2019 года заключено 19 соглашений о присвоении статуса резидента ОЭЗ с объемом инвестиций 13,9 млрд рублей и созданием 1674 рабочих мест", - сказал Прохоров.

Он добавил, что до конца года планируется заключить еще порядка шести соглашений. Всего резидентами ОЭЗ являются 62 компании, которые создали 5,8 тыс. рабочих мест и осуществили инвестиции в размере 24 млрд рублей. Как уточнил Прохоров ТАСС, к 2025 году накопленные инвестиции увеличатся почти в три раза и превысят 70 млрд рублей.

"Технополис "Москва" - это единственная в столице особая экономическая зона. Она объединяет пять площадок. В 2016 году по поручению президента России Владимира Путина управление ОЭЗ было передано от Минэкономразвития РФ правительству Москвы. Осенью 2017 года распоряжением мэра столицы ОЭЗ было присвоено название "Технополис "Москва".

По данным экономического блока Москвы, общая площадь всех пяти территорий, вошедших в ОЭЗ, - 207,5 га. Из них на "Алабушево" приходится 142,1 га, МИЭТ - 4,5 га, "Микрон" - 13,3 га, "Ангстрем" - 15,2 га, "Технополис "Москва" (комплекс зданий рядом с метро "Текстильщики") - 32,4 га. На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, а общее снижение налоговой нагрузки для резидентов достигает 47%.