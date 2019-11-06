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В Минпромторге назвали креативную индустрию одним из самых перспективных секторов для РФ

В числе других перспективных направлений в ведомстве также отметили сферу технологий и развитие онлайн-торговли

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сектор креативных индустрий, который показывает ежегодный мировой рост на 10-15%, является одним из самых перспективных для бизнеса России. Такое мнение высказали эксперты на пленарном заседании Всероссийского форума семейного предпринимательства.

Креативные индустрии вбирают в себя весь спектр продуктов и сервисов культурного назначения, включая кино и ТВ, дизайн и архитектуру, рекламу и маркетинг, моду и так далее.

"На эту отрасль надо обратить внимание. Это высоко развивающийся сектор, 10-15% растет экономика индустрии", - отметила замглавы Минпромторга РФ Гульназ Кадырова.

Ее мнение разделяет заместитель министра экономического развития России Вадим Живулин, выделивший креативную индустрию в числе отраслей, которые, на его взгляд, "покажут наибольший рост в ближайшие несколько лет". К той же категории он отнес сферы туризма и спортивной индустрии. В числе наиболее перспективных Живулин также отметил сферу технологий, уберизацию, развитие онлайн-торговли и "инвестиции в самого человека - в здоровье, образование".

Актуальным направление считают и бизнес-объединения. "Креативная индустрия выходит на совершенно новый уровень. Мы у себя в Торгово-промышленной палате (ТПП) собираемся создать совет по креативной индустрии", - сказала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Второй Всероссийский форум семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия" проходит 6-7 ноября в московском выставочном комплексе "Экспоцентр".

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Россия
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