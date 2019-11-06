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Налоговая Петербурга подала иск о банкротстве к крупному заводу по переработке алюминия

Речь идет о Всеволожском заводе алюминиевых сплавов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Районная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу подала иск с требованием признать банкротом один из крупнейших в России заводов по вторичной переработке алюминия - Всеволожский завод алюминиевых сплавов. Как следует из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в иске ФНС предъявила требования к предприятию более чем на 1,6 млрд рублей.

"Исковое заявление - о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 1 млрд 661 млн 611 тыс. 565,51 рублей", - говорится в материалах суда. Иск пока не принят судом к рассмотрению.

Согласно базе СПАРК, предприятие относится к разряду крупных, по итогам 2017 года оно показало выручку от продаж почти в 4 млрд рублей. При этом чистый убыток за тот же год составил более 300 тыс. рублей. По данным базы СПАРК, у предприятия отсутствует собственный капитал.

"Строка "Капитал и резервы" последнего опубликованного Росстатом баланса меньше нуля. Это означает, что в отчетном году компания была "фундаментально" убыточна, то есть на покрытие убытков она использовала весь собственный капитал", - отмечается в отчете базы по предприятию.

Завод основан в 1999 году, а переработку алюминия начал в 2000 году на мощностях в городе Всеволожске в Ленинградской области. В 2006 году предприятие переехало в Санкт-Петербург на площадку промзоны "Рыбацкое". Завод выпускает весь спектр алюминиевых сплавов в соответствии с российскими и международными стандартами, а также все виды основного ассортимента продукции вторичной цветной металлургии. Продукция изготавливается путем переработки из металлолома, в том числе из алюминиевых банок от напитков. Завод является одним из крупнейших в России по производству вторичных алюминиевых сплавов.

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РоссияСанкт-Петербург
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