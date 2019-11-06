Эксперт: большинство крупных фармкомпаний готовы к внедрению маркировки

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы цифровой маркировки, отмечает готовность крупных фармкомпаний к внедрению системы. Такую оценку журналистам озвучил гендиректор компании "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.

"Мы считаем, что критичной ситуации с готовностью как минимум крупных производителей сейчас нет", - сказал он.

Однако некоторые производители начали поздно готовиться к внедрению обязательной маркировки, которое намечено на 1 января 2020 года, отметил Алхазов. По его словам, компании рассчитывали, что внедрение системы будет отложено на более поздний срок. При этом в худшей ситуации оказались не российские, а зарубежные производители, отметил Алхазов.

Он добавил, что ЦРПТ активно взаимодействует с компаниями, которые пока находятся в стадии подготовки к регистрации в системе маркировки.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал еще в 2017 году. Несмотря на это, несколько десятков производителей не готовы перейти на новую систему с 2020 года, сообщил исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков.

По его словам, большинство членов ассоциации, чтобы на какое-то время обезопасить российских пациентов и гарантировать доступность препаратов, выпускаемых всеми производителями, создают дополнительные гарантированные запасы. "Это очень дорогостоящие меры, но они идут на это. 65% компаний - членов нашей ассоциации эти запасы либо создали, либо близки к созданию. Они в состоянии покрыть потребности от трех до шести месяцев и более", - сказал Шипков.

Аптечные сети

Шипков также заявил, что дистрибьюторы пользуются ситуацией для того, чтобы поднять ценник и дополнительно на этом заработать.

В свою очередь российские аптечные сети поддерживают внедрение обязательной маркировки лекарственных средств, сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. "Я свои аптечные организации призываю к тому, чтобы оперативно подключаться и налаживать свое программное обеспечение", - отметила она.

Игнатьева подчеркнула, что аптечные сети должны входить в систему уже сейчас, чтобы успеть к 2020 году. При этом введение ответственности за использование немаркированных лекарств, по ее мнению, должно быть поэтапным. Согласно законодательству, вся немаркированная продукция будет обращаться на рынке до истечения срока годности, добавила Игнатьева.

По ее словам, цены на препараты, если и будут изменяться, то не из-за внедрения маркировки. При этом ассоциация будет принимать меры для того, чтобы удержать их на стабильном уровне.

О маркировке

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. С 1 октября 2019 года в России началась обязательная маркировка препаратов для лечения "7 высокозатратных нозологий". Обязательная маркировка всех лекарственных средств в России начнется с 1 января 2020 года.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности.

С 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.