Toyota не планирует производить в России электромобили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota пока не рассматривает возможность запуска производства в России электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Об этом сообщила ТАСС в среду управляющий генеральный менеджер департамента корпоративного планирования Toyota Motor Анна Осика, пояснив, что в России нет спроса на подобные автомобили.

"В настоящий момент компания не рассматривает возможность локализации производства автомобилей на альтернативных источниках энергии в России, так как потребности российского рынка на текущем этапе не позволяют строить подобные планы", - сказала Осика.

Ранее ведущее деловое издание Nikkei сообщало, что автоконцерн Toyota намерен к 2020 году запустить массовое производство электромобилей. Корпорация также намерена разработать автомобиль, который сможет проехать по меньшей мере 300 км на одной зарядке батареи. Платформой для него могут стать модели Prius или седан Corolla.

Завод Toyota Motor в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рынки Казахстана и Белоруссии.