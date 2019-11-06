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Индексы РСТ и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,74-1,06%

Курс доллара вырос до 63,845 рубля, курс евро - до 70,705 рубля

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1,06% - до 2980,84 пункта, индекс РТС увеличился на 0,74%, до 1471,38 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:07 мск вырос на 0,56%, до 63,845 рубля, курс евро увеличился на 0,56%, до 70,705 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,51% - до $62,59 за баррель.

Российский рынок продолжает движение в рамках восходящего тренда и сделал еще один шаг к психологическому уровню - 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке извне. Покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей. Также умеренным позитивом для наших бумаг стала динамика западных площадок. И если в США после первых минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 консолидировались у уровней вчерашнего закрытия, то в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,4%", - пояснил эксперт.

Лидерами торгов выступили акции "Россетей", ММК и "Мосэнерго", а также "префы" "Транснефти", прибавившие более 2,5%. Хуже рынка торговались "префы" "Башнефти" и бумаги Мосбиржи, потерявшие 1,8% и 0,5% соответственно, добавил Зварич.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека в свою очередь отметил, что риск-аппетиты все более чутко реагируют на поступающие новости и слухи по мере приближения заключения первой фазы торговой сделки США и Китая. Актуально это будет и завтра, добавил он.

Из важных статданных в четверг эксперт выделил показатели объема промпроизводства в Германии в сентябре и число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю. В США финансовые отчеты за III квартал 2019 года опубликуют Walt Disney, Toyota, Booking, Deutsche Telekom, в России - "Алроса", ВТБ, "Ростелеком", "Детский мир" и ТГК-1.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на вторник - 2940-2980 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах значений 63,7-64,4 рубля.

В ИК "Фридом Финанс" ожидают диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курса рубля к доллару 2950-3025 пунктов и 63,12-64,35 руб. соответственно.

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