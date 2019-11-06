"Ростелеком" будет повторно собирать заявки на поставку планшетов для переписи населения

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" до 14 ноября будет повторно собирать заявки на тендер по выбору поставщиков планшетов для проведения переписи населения в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Ростелеком" внес изменения в закупочную документацию, в соответствии с которой будет заново проведен сбор заявок от претендентов на поставку планшетов. Заявки можно подать до 12:00 часов московского времени 14 ноября 2019 года. Подведение итогов закупки и определение победителей - до 5 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания получила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по уточнению некоторых процедурных вопросов в закупочной документации. После этого предписание было полностью выполнено и 6 ноября опубликовано соответствующее извещение на сайте госзакупок. Таким образом, закупочная процедура возвращается на этап приема заявок.

"Надеемся, что на этот раз все претенденты успеют подать заявки и конкуренция за право поставить планшеты повысится. Ранее, до сегодняшнего изменения документации, для участия в закупочной процедуре поступили заявки от четырех претендентов", - поясняют в компании.

В начале августа премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства, которое предписывает "Ростелекому" поставить планшеты на ОС "Аврора" для проведения переписи населения в 2020 году. После этого "Ростелеком" объявил соответствующий тендер на закупку планшетов на ОС "Аврора". Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, максимальная цена договора не может превышать 11,52 млрд рублей, планируется заказать порядка 360 тыс. планшетов. Поставка должна быть осуществлена до июля 2020 года.

Как уточняли в пресс-службе "Ростелекома", по итогам закупки будет определено два победителя, компания в итоге заключит договоры на поставку планшетов на общую сумму не более 5,76 млрд рублей. В настоящий момент заявки на получение контракта подали четыре компании, их наименования не раскрываются.