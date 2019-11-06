Эксперты: расширение механизма электронных виз поможет развивать экономику ДФО

Как считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, который участвовал в разработке законопроекта, инициатива будет стимулировать развитие экономики макрорегиона. "Рост турпотока, на который направлен законопроект, - это, в первую очередь, новые жизненные перспективы для дальневосточников, для предпринимателей, отельеров, рестораторов, создание рабочих мест, новый импульс для экономического роста. Он не станет угрозой безопасности, а принесет юани, доллары, фунты, евро и другие валюты в нашу экономику, качество жизни местных жителей возрастет", - сказал он.

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о расширении возможностей для развития туризма, в том числе круизного судоходства, на Дальнем Востоке. Законопроектом предлагается дать туристам, прибывающим на Дальний Восток по одноразовой электронной туристической визе через Владивосток, право посещения всех дальневосточных регионов, а не только того, в который они прибыли.

Депутат отметил, что введенный в 2017 году в Приморье режим электронной визы упростил правила въезда иностранцев на Дальний Восток. За два года выдано свыше 168 тыс. таких виз, по ним в макрорегион приехало более 128 тыс. иностранцев. По мнению Дмитрия Павлова, руководителя агентства международного туризма "Катюша", работающего в Приморье, на примере края можно судить о том, что электронная виза пользуется популярностью. "С каждым годом наблюдается существенный прирост [приехавших по электронной визе иностранцев]. Эта программа уже отработана, и вполне можно распространять ее на всю Тихоокеанскую Россию", - считает он.

По словам Дегтярева, расширение этого механизма позволит развивать въездной туризм в регионах Дальнего Востока, а также поможет раскрыть их природно-рекреационный потенциал. Как считает депутат, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является очень перспективным с точки зрения развития туризма. Так, округ с населением около 8 млн человек в 2018 году посетило почти 7 млн туристов, из которых 980 тыс. - граждане иностранных государств. При этом, как отметил Дегтярев, самый быстрорастущий сегмент - это въездной круизный туризм из Кореи, Японии и Китая.

"Для устойчивого развития туризма в ДФО мы будем создавать дополнительные условия для наращивания турпотока. В планах - введение круизных туристических маршрутов, строительство новых гостиничных комплексов на Камчатке и запуск прямых воздушных рейсов между Владивостоком и Токио", - добавил он.

Развитие новых направлений

Как считает член общественного совета при Министерстве туризма Бурятии Людмила Максанова, которая ранее возглавляла республиканское агентство по туризму, инициатива позитивно повлияет на развитие Дальнего Востока, так как она позволит повысить доступность территорий для туристов. В частности, министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких ожидает, что мера может служить драйвером для увеличения турпотока в Якутию.

"Это новые возможности для развития интегрированных турпотоков в рамках Восточного кольца (межрегионального туристического проекта, который призван объединить лучшие места Дальнего Востока). Уверена, инициатива вызовет интерес у туристов, планирующих за короткий промежуток времени посетить несколько регионов Дальнего Востока и погрузиться в культуру и быт местного населения, увидеть знаковые достопримечательности", - отметила она.

О необходимости расширять механизм электронной визы чтобы привлекать туристов на новые территории говорят и представители туристического бизнеса. Так, по словам Павлова, многие туристы хотят посетить не один регион Дальнего Востока, а два и более.

"У нас разработаны программы Владивосток - Камчатка - Владивосток, Владивосток - Сахалин - Владивосток, Владивосток - Якутия - Владивосток, Владивосток - Хабаровск - Владивосток. Поэтому турбизнесу очень нужна электронная виза на весь ДФО", - пояснил он.

В то же время, как отметила Высоких, регионам необходимо будет разработать новые интересные турпродукты, отвечающие ожиданиям и потребностям туристов. Кроме того, нужно добиться определенного уровня развития сервиса. "Персонал должен быть готов к приему гостей: владеть иностранными языками, настроить навигацию под иностранных гостей. Турбизнесу необходимо приготовиться к увеличению турпотока, а также быть готовым предложить короткие туры на один-два дня", - пояснила она.

Муниципальные программы

Законопроект также предполагает, что Ростуризм разработает методические рекомендации по развитию программ туризма на Дальнем Востоке. В то же время муниципалитеты получат возможность создавать собственные программы развития туризма. По словам Дегтярева, принятие единых рекомендаций позволит регионам корректировать свои программы с учетом целевых показателей, установленных в Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

"Муниципалитеты должны иметь свои программы развития туризма, они должны быть встроены в общую стратегию развития туризма. Они должны хорошо понимать ресурсы своей территории, и как этому ресурсу создадут условия, потому что главное - это транспортная доступность, место размещения, питание", - считает член общественного совета при Министерстве туризма Бурятии Людмила Максанова.

Эксперт добавила, что в республике есть проект "100 уникальных сел", который направлен на вовлечение муниципалитетов в развитие туризма. По ее словам, у некоторых районов Бурятии уже есть планы развития туризма, причем многие из них разрабатываются как межмуниципальные.

Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких добавила, что в республике внедряют рейтинг муниципальных образований по развитию туризма. В рамках него муниципалитеты разрабатывают мастер-планы развития туризма, анализируют действующие и потенциальные турпотоки, определяют зоны развития туризма. "Все это способствует тому, что принятые программы стратегии развития туризма на этих территориях будут понятны для представителей бизнес индустрии и локальных сообществ, что будет способствовать развитию предпринимательства, экономики региона и появлению новых рабочих мест", - пояснила она.