Azur Air проведет служебное расследование после проверки Росавиации

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Azur Air, крупнейшая в России чартерная авиакомпания, проведет служебное расследование после проверки Росавиации, в ходе которой были выявлены недостатки в деятельности командно-руководящего состава перевозчика, влияющие на безопасность полетов. Об этом ТАСС сообщили в Azur Air.

"Авиакомпания действительно сегодня получила акт по итогам проверки, ознакомилась с ним. Работа над данными замечаниями и несоответствиями уже была начата в ходе работы комиссии. В соответствии с рекомендациями Росавиации будет проведено служебное расследование", - сказал представитель авиакомпании.

Как сообщил ТАСС источник в авиавластях, Росавиация инициировала проверку после жесткой посадки самолета Azur Air 25 сентября в Барнауле. По словам собеседника агентства, Росавиация выявила недостатки в деятельности командно-руководящего состава авиакомпании, влияющие на безопасность полетов. В частности, у ведомства есть серьезные замечания к системе качества авиакомпании, подготовке пилотов и организации рабочих процессов и управления.

Если нарушения не будут устранены до 22 ноября, Росавиация ограничит деятельность Azur Air, уточнил ТАСС представитель Росавиации.

В Azur Air в свою очередь заявили, что планируют в срок устранить все замечания и несоответствия, и представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой.

"Работа над исполнением рекомендаций регулирующего органа не скажется на исполнении авиакомпанией своих обязательств перед партнерами и пассажирами будущих рейсов. Все программы полетов будут выполняться в полном объеме", - заверили в авиакомпании.

Кроме того, ведомство проверяет еще одно авиапроисшествие с Azur Air: вынужденную посадку ее лайнера 5 ноября в Синьяне (Китай), который летел из Томска в Фукуока (Вьетнам).

Azur Air - крупнейшая чартерная авиакомпания России, аффилирована с турецким оператором Anex Tour. В парке перевозчика 29 самолетов Boeing различных моделей, в основном дальнемагистральные. За январь - сентябрь 2019 года авиакомпания перевезла около 4,5 млн человек.