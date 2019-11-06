В ФАС считают, что нужно проработать вопрос создания реестра для предустановки ПО

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что для реализации законопроекта, обязывающего при продаже смартфонов, компьютеров и телевизоров устанавливать на них отечественное ПО, нужно дополнительно проработать вопрос создания реестра приложений. Об этом ТАСС сообщила начальник Управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Госдума 5 ноября приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"Во исполнение дорожной карты по развитию конкуренции ФАС России разработана концепция соответствующего регулирования. По нашему мнению, законопроект направлен на достижение тех же целей, то есть предоставляет российским разработчикам недискриминационный доступ на рынок, направлен на снижение барьеров и способствует развитию конкуренции. Мы полагаем, что критерии для таких приложений должны быть прозрачными и обеспечивать достижение целей законопроекта. Вместе с этим вопрос о реестре следует проработать дополнительно - чтобы не сформировать административный барьер для небольших предприятий или новых разработчиков", - сказала Заева.

Ранее Институт развития интернета (ИРИ) проводил серию обзоров с целью анализа способности российского рынка отреагировать на предложение об обязательной предустановке отечественных разработок на мобильные устройства, ноутбуки и Smart TV. "Как показали результаты, российские разработчики сумели добиться высокого качества и конкурентоспособности своих продуктов, а в некоторых отраслях и превосходства над зарубежными аналогами за счет оптимизаций под российских пользователей. В частности, на всех платформах отечественные поисковые системы, картография, облачные сервисы, антивирусные программы, музыкальные сервисы и офисные пакеты могут заменить зарубежное ПО", - сообщили ТАСС в пресс-службе ИРИ.

При этом там отмечают, что все-таки существуют категории, где отечественные сервисы не были представлены или не пользовались популярностью. Но принятие законопроекта об обязательной предустановке может помочь повысить этот показатель. "Сейчас все устройства продаются с предустановленными иностранными приложениями, что лишает потребителей свободы выбора. Однако пользователи должны иметь право выбора любого подходящего для себя приложения вне монополии глобальных корпораций", - заключили там.

О законопроекте

Законопроектом предлагается определить, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV. Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.