В Банке Кипра сообщили, что россияне больше не входят в управляющие советы банков острова

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Россияне не входят в советы директоров банков Кипра и не имеют возможности управлять ими. Об этом сообщил в среду первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра Христакис Патсалидес, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Участие россиян в деятельности Банка Кипра в качестве акционеров весьма ограничено. Насколько мне известно, россиян нет ни в одном совете директоров основных банков [островной республики]. Они действительно не имеют права голоса в деле управления банками", - отметил он.

По его словам, россияне "не были естественными держателями акций, они были вкладчиками, поэтому не были заинтересованы в сохранении своих акций". "С течением времени многие из них сократили свою долю вложения в акции, и они покинули банк", - добавил Патсалидес.

"Что более важно еще в 2014 году банк увеличил капитал и привлек инвесторов из США и Великобритании", - отметил первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра. В связи с этим, по его мнению, участие россиян в управлении банками островного государства значительно ослабло.

Выступавший также в центре исполнительный директор "Хелленик бэнк" (Hellenic Bank) Иоаннис Матсис указал на отсутствие крупных "российских акционеров в банковском секторе Кипра".