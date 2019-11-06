Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Банке Кипра сообщили, что россияне больше не входят в управляющие советы банков острова

Замглавы банка Христакис Патсалидес отметил, что граждане РФ не были естественными держателями акций, а были только вкладчиками

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Россияне не входят в советы директоров банков Кипра и не имеют возможности управлять ими. Об этом сообщил в среду первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра Христакис Патсалидес, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Участие россиян в деятельности Банка Кипра в качестве акционеров весьма ограничено. Насколько мне известно, россиян нет ни в одном совете директоров основных банков [островной республики]. Они действительно не имеют права голоса в деле управления банками", - отметил он.

По его словам, россияне "не были естественными держателями акций, они были вкладчиками, поэтому не были заинтересованы в сохранении своих акций". "С течением времени многие из них сократили свою долю вложения в акции, и они покинули банк", - добавил Патсалидес.

"Что более важно еще в 2014 году банк увеличил капитал и привлек инвесторов из США и Великобритании", - отметил первый заместитель исполнительного директора Банка Кипра. В связи с этим, по его мнению, участие россиян в управлении банками островного государства значительно ослабло.

Выступавший также в центре исполнительный директор "Хелленик бэнк" (Hellenic Bank) Иоаннис Матсис указал на отсутствие крупных "российских акционеров в банковском секторе Кипра".

Теги
КипрРоссия
Реклама на ТАСС
Банк Кипра аннулировал право голоса Вексельберга после того, как тот попал под санкции США
Российскому предпринимателю уже сообщили, что его дивиденды будут заморожены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС