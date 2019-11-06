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Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей" собрал около 1,2 тыс. представителей МСП

На площадке форума прошли 20 дискуссий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей" посетили около 1,2 тыс. представителей малых и средних предприятий (МСП) и лидеров бизнес-сообществ Ленинградской области, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"В этом году Ленинградский бизнес-форум "Энергия возможностей" прошел на площадке Экспофорума в рамках реализации национального проекта "Малый, средний бизнес и поддержка предпринимательской инициативы". Форум собрал около 1,2 тыс. участников - представителей малого и среднего бизнеса региона, лидеров бизнес-сообществ, авторитетных экспертов", - говорится в сообщении.

На площадке форума состоялись 20 дискуссий, в частности, по таким темам как финансовая грамотность, развитие туристического и спортивного бизнеса, социальное предпринимательство, контрольно-надзорная деятельность, участие предпринимателей в закупках, а также цифровая трансформация бизнеса.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области по итогам девяти месяцев 2019 года возросло на 4,5% - до 62,2 тыс. За отчетный период объем закупок государственных и муниципальных заказчиков у малых и средних предприятий превысил 14 млрд рублей. В 2018 году численность занятых в секторе МСП достигла 199 тыс. человек, что на 2,6% больше показателя 2017 года.

По итогам прошлого года фактический оборот МСП Ленинградской области составил более 628,6 млрд рублей, что составляет 25% от оборота всех предприятий и организаций Ленинградской области, налоговые отчисления выросли на 24% - до 4,1 млрд рублей, а инвестиции МСП в развитие бизнеса увеличились на 20% - до 4,7 млрд рублей.

Теги
РоссияЛенинградская область
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