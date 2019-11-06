Банк Кипра аннулировал право голоса Вексельберга после того, как тот попал под санкции США

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Банк Кипра аннулировал право голоса российского предпринимателя Виктора Вексельберга в принятии банком важных решений после того, как Минфин США ввел против него санкции в апреле прошлого года. Об этом рассказал в среду Мариос Скандалис, который отвечает за соблюдение регулирующих норм в Банке Кипра. Он выступал в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"Как только его (Вексельберга - прим. ТАСС) имя появилось в санкционном списке Минфина США в апреле 2016 года (2018 года - прим. ТАСС), он получил от нас письмо, в котором по сути мы проинформировали о том, что его право голоса по значимым решениям [банка] аннулировано", - сказал он, добавив, что россиянину сообщили, что его дивиденды будут заморожены.

По словам Скандалиса, Банк Кипра таким образом "принял предписанные OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США) положения". Он добавил, что российский предприниматель накопил всего примерно 9% акций банка с 2014 по 2017 годы.

США 6 апреля 2018 года ввели санкции против 24 россиян и 15 юридических лиц. В черный список американского Минфина попали бизнесмены Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске "Русал" и группа En+, промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, компания "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.