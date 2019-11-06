Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

По оценке Счетной палаты, такой уровень исполнения является низким. В предыдущие годы Ростуризм демонстрировал более высокие темпы исполнения бюджета за аналогичный период, отмечается в материалах Счетной палаты. Так, за девять месяцев 2017 года Ростуризм исполнил федеральный бюджет на уровне 51,2%, а в январе-сентябре 2018 года - на 67,3%.

Кроме того, выявлены недостатки при реализации госпрограммы "Развитие культуры и туризма".

"В отчетном периоде Ростуризмом бюджетам субъектов Российской Федерации перечислялись субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров по основному мероприятию "Развитие внутреннего туризма", исполнение по которым составило 35,8 %", - говорится в материалах Счетной палаты.