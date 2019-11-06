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Счетная палата выявила недофинансирование льготных кредитов на экспорт агропродукции

Несмотря на уровень исполнения расходов по госпрограмме, в отчетном периоде "отдельные направления расходов исполнены на недостаточном уровне", отметили в ведомстве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Счетная палата при проверки реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства выявила недофинансирование субсидий, выделяемых на льготное кредитование в рамках поддержки экспорта продукции АПК в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"Несмотря на уровень исполнения расходов по госпрограмме (65,6 %), в отчетном периоде отдельные направления расходов исполнены на недостаточном уровне, что создает риски образования неисполненных назначений по итогам финансового года или перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по федеральным проектам, между федеральными проектами. <...> В рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" не исполнены в полном объеме субсидии на льготное кредитование (17 млрд 018 млн рублей), субсидии (гранты в форме субсидий) на государственную поддержку организаций в целях продвижения продукции АПК на внешние рынки (294,8 млн рублей)", - отмечается в сообщении.

По данным палаты, на низком уровне исполнены расходы на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (23,3 %), а также не исполнены иные межбюджетные трансферты на возмещение прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК (4 млрд 891,7 млн рублей). Кроме того, отметили в палате, на низком уровне исполнены бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (35,7%). Также на уровне всего 38,1% исполнены расходы по комплексному обустройству населенных пунктов сельской местности автомобильными дорогами, при том, что за аналогичный период 2018 года этот показатель составил 43,1%.

Риски бюджетных неисполнений

Расходы на проведение закупочных и товарных интервенций исполнены на уровне 42,7%, субсидии РЖД на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна, также не исполнены в полном объеме (100 млн рублей). В 2019 году не были полностью направлены средства на предоставление грантов в форме субсидий на реализацию комплексных научно-технических проектов в АПК (439,2 млн рублей). В целом, по мнению специалистов Счетной палаты, по отдельным направлениям государственной поддержки отмечаются риски образования неисполненных бюджетных назначений в конце финансового года.

Так, в рамках ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК" иные межбюджетные трансферты на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК исполнены на уровне 67,5 %. Однако распределение между субъектами России указанных трансфертов, утверждено нераспределенным резервом в объеме 2 млрд 321,6 млн рублей. Кроме того, сообщили в палате, выборочный анализ заключенных дополнительных соглашений показал, что по отдельным субъектам РФ дополнительные соглашения заключены на сумму меньшую, чем утверждено в распределении.

При этом подчеркнуто, что в 2019 году данный вид государственной поддержки был сокращен на 15%. При формировании проекта федерального бюджета также отмечалось, что предусмотренный законопроектом объем иных межбюджетных трансфертов превышает заявленную Минсельхозом расчетную потребность в бюджетных ассигнованиях по данному направлению господдержки в 2020 году на 15,7%, в 2021 году - на 10%, в 2022 году - на 24,2%.

Теги
Россия
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