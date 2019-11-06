В Счетной палате рассказали, на что регионы тратят больше всего денег

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Образование занимает лидирующую позицию в структуре расходов регионов, с начала года субъекты потратили на это направление более четверти бюджетов, свыше 2,2 трлн рублей. Здравоохранение занимает последнюю строчку расходов, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года, опубликованном в четверг.

Как отмечается, в структуре расходов региональных бюджетов 26% приходится на образование - 2,2 трлн рублей, 22% - на социальную политику (более 1,9 трлн рублей), 19,5% - на национальную экономику - 1,7 трлн рублей, 14,9% - на иные расходы (1,3 трлн рублей). Расходы на здравоохранение занимают последнюю строчку в структуре трат регионов (8,3%, 725 млрд рублей).

"Расходы консолидированных бюджетов регионов на 1 октября 2019 года выросли на 13,2%. Рост отмечается в 82 регионах, в том числе в 48 регионах на 10% и более. На реализацию национальных проектов расходы бюджетов субъектов Российской Федерации составили 625,9 млрд рублей, местных бюджетов - 153,5 млрд рублей", - говорится в документе.

При этом доходы региональных бюджетов по сравнению с соответствующим периодом 2018 года выросли на 11,9%, однако в их структуре прослеживается тенденция снижения удельного веса налоговых и неналоговых доходов с 84,2% до 83,1%. Также отмечено снижение средств, полученных с налога на доходы физических лиц с 30 до 29,1%, и налогов на имущество с 10,8 до 9,4%. При этом доля безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней выросла с 15,2% до 16,1%, налога на прибыль организаций - с 25,8 до 26,8%.

Госдолг регионов

Государственный долг регионов с начала года снизился на 9,8%, достигнув 1,9 трлн рублей. Снижение долговой нагрузки отмечено в 57 регионах, 13 регионов увеличили госдолг, говорится в докладе Счетной палаты.

"Государственный долг регионов с начала года снизился на 216,2 млрд рублей, или на 9,8%, и составил 1 990,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель по снижению уровня госдолга продемонстрировал Пермский край (54,2%), Чувашская Республика снизила госдолг на 42,7%, Тверская область - на 42,3%. Республика Калмыкия отмечена как лидер по увеличению госдолга (+16,6%), рост отмечен в Ингушетии (+15%), Еврейской автономной области (+9,9%), Чукотском автономном округе (+9,7%), в Магаданской области (+7,5%).

"В структуре госдолга сохраняется тенденция снижения удельного веса задолженности регионов по кредитам от кредитных организаций с 28,8% на 1 января 2019 года до 20% на 1 октября 2019 года и роста доли по бюджетным кредитам с 42,6% до 49,6%", - уточнили в Счетной палате.

Так, с начала года объем коммерческих займов регионов сократился с 636 до 398,9 млрд рублей, бюджетных кредитов вырос с 940 до 986,4 млрд рублей.