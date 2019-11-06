Счетная палата ожидает, что инфляция в России приблизится к 3,8% в 2019 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года может составить около 3,8%, если ЦБ увеличит темпы снижения ключевой ставки. Об этом говорится в материалах Счетной палаты к оперативному докладу "О ходе исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2019 года".

По оценкам контрольного органа, с учетом текущей динамики по итогам 2019 года инфляция будет значительно ниже 4,3%, заложенных в федеральный бюджет на текущий год.

"В прогнозе [Минэкономразвития] уровень инфляции на конец года был скорректирован до 3,8%, что больше соответствует сложившейся ситуации. В случае отсутствия ценовых шоков в октябре - декабре инфляция по итогам года может сложиться ниже прогнозного значения. Однако, если Банк России увеличит темпы снижения ключевой ставки, прирост цен может несколько ускориться и по итогам года приблизиться к 3,8%", - отмечает Счетная палата.

По данным Росстата, по состоянию на 28 октября инфляция в годовом выражении составила 3,7%. В конце октября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%.

Доходы бюджета от пошлины на нефть

Доходы федерального бюджета от экспортной пошлины на нефть за январь - сентябрь 2019 года упали на 20,4%, до 843,3 млрд рублей, из-за снижения нефтяных котировок и реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает обнуление экспортной пошлины на нефть, говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

Таким образом, в бюджет поступило 76,2% запланированных доходов от пошлины на нефть.

На динамику доходов повлияло снижение цены на нефть марки Urals и, как следствие, снижение уровня ставок и сокращение облагаемых пошлиной объемов экспорта нефти на 0,9%.

Поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты за отчетный период упали почти на 25% - до 336,5 млрд рублей. В качестве причин в Счетной палате также указывают на удешевление нефти Urals и снижение облагаемых пошлинами объемов экспорта нефтепродуктов на 5,8%.

Кроме того, с 1 января 2019 года ряд экспортеров перешли на уплату налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и льготный режим уплаты вывозной таможенной пошлины, указывается в отчете.

С 2019 года в России стартовал завершающий этап налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и снижение пошлин на нефтепродукты при одновременном повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).