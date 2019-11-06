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"Роснефтегаз" может направить около 51,4 млрд рублей на дивиденды за I полугодие

В прошлом году компания выплатила в бюджет 65,45 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефтегаз", через которую государство контролирует "Роснефть" (50% плюс одна акция) и владеет долями в "Газпроме" (почти 11%) и "Интер РАО" (27,6%), может направить на дивиденды за I полугодие 2019 года около 51,4 млрд рублей. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты.

В целом за девять месяцев доходы федерального бюджета в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, составили 379,8 млрд рублей (85,6% от прогноза).

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы бюджета от дивидендов выросли в 1,6 раза, или на 139,5 млрд рублей. Это связано с решением правительства, согласно которому крупнейшие компании с госучастием должны направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, пояснили в Счетной палате.

В 2018 году "Роснефтегаз" выплатил в бюджет 65,45 млрд рублей дивидендов.

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Россия
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