Госдума обсудит законопроект о регулировании в сфере электронной подписи

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ, инициированный группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, является составной частью пакета законопроектов по совершенствованию правовой базы национального проекта "Цифровая экономика".

Законопроектом предлагается закрепить регулирование процедур достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие. В этих целях аккредитованный удостоверяющий центр наделяется полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.

Документом усиливаются требования к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе. В частности, устанавливается высокий порог собственного капитала центра, а также страховой ответственности его деятельности, срок аккредитации сокращается до трех лет.

Предполагается также создание доверенных третьих сторон (федеральных органов и организаций), которые будут уполномочены проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, отметив при этом необходимость его доработки. "Комитет выражает обеспокоенность отсутствием в пояснительных материалах к законопроекту оценки готовности ФНС, Банка России и федерального казначейства сформировать и развить территориальную сеть удостоверяющих центров, достаточную для удовлетворения потребностей юрлиц в получении электронной подписи без снижения качества и повышения стоимости предоставляемых услуг", - говорится в заключении комитета.

В связи с этим депутаты считают возможным при доработке документа ко второму чтению обсудить возможность делегирования организациям - агентам части полномочий удостоверяющего центра, при этом повысив требования информационной безопасности для таких организаций - агентов.

Правительство РФ поддержало законопроект.