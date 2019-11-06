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СП выявила недофинансирование центра рыбоводства в Карелии и объектов порта на Камчатке

В ведомстве отметили низкий уровень по подпрограмме "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Счетная палата выявила низкий уровень исполнения подпрограммы по повышению эффективности использования и развитию ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, который составляет всего 0,2%, в том числе недофинансирование селекционно-племенного центра рыбоводства в Карелии и объектов, запланированных к реконструкции порту Петропавловск-Камчатский.

"В рамках госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в отчетном периоде низкий уровень исполнения отмечается по подпрограмме "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" - 0,2%, что ниже уровня исполнения в аналогичном периоде 2018 года (36,7%)", - говорится в сообщении Счетной палаты.

По ее данным, не осуществлялось инвестирование в объеме 761,2 млн рублей в объекты капитального строительства, предусмотренные в рамках проекта по созданию селекционно-племенного центра рыбоводства в республике Карелия (застройщик - ФГБУ "Главрыбвод", 352,7 млн рублей), а также в рамках реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту "Петропавловск-Камчатский" (застройщик - ФГУП "Нацрыбресурс", 408,5 млн рублей). По объекту "Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия" положительные заключения по проектной документации получены только в марте - апреле 2019 года. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту, объявленный 3 сентября, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие. Повторно извещение о проведении закупки размещено в указанной информационной системе 25 сентября.

Нераспределенный резерв

Для определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский" "Нацрыбресурс" конкурсные процедуры объявлялись в 2019 году четыре раза. При этом, как отметили в палате, трижды не было подано ни одной заявки на участие, в одном случае победителем (ООО "Абсолют Инвест") была представлена подложная банковская гарантия, в связи с чем договор на выполнение работ заключен не был.

По подпрограмме "Модернизация и стимулирование" указанной госпрограммы, в рамках которой Росрыболовством предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на развитие аквакультуры и товарного осетроводства, уровень исполнения по состоянию на 1 октября 2019 года составил 37 % (99,6 млн рублей).

Уровень кассового исполнения межбюджетных трансфертов ежегодно снижается. Так, уровень исполнения в 2018 году по сравнению с 2017 годом ниже на 19,8 процентных пункта, в 2017 году по сравнению с 2016 годом - на 10,9 процентных пункта. Ежегодно больше половины субъектов Российской Федерации - получателей трансферта не используют их в полном объеме, сообщили в СП. В результате уточнения потребности объемов господдержки образовался нераспределенный резерв в размере 83,9 млн рублей.

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