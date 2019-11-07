Русгидро: интерес к электрозаправкам в Приморье не снизился после введения платы

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября. /ТАСС/. Окончание периода бесплатного использования сети электрозарядных станций (ЭЗС) для электрокаров в Приморье не повлияло на спрос среди водителей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ПАО "Русгидро".

Накануне Восточного экономического форума Русгидро запустила первую на Дальнем Востоке сеть быстрых зарядных станций для электромобилей. Десять электрозаправок расположены во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. Руководство компании решило сделать работу сети бесплатной в течение месяца.

"После введения платы интерес к электрозаправкам не снизился. На отдельных ЭЗС продолжают образовываться очереди. С момента запуска сети автолюбители внесли много предложений по совершенствованию электрозаправок, в первую очередь они касаются удобства использования зарядных станций. Ряд предложений уже реализован, с другими идеями Русгидро будет работать и внедрять наиболее эффективные", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в Русгидро, компания рассматривает варианты расширения сети ЭЗС. Где именно будут установлены новые электрозаправки, не сообщается.

Быстрая зарядка (около получаса на полный заряд) на ЭЗС производится по цене 11 рублей за кВт/ч, а медленная зарядка (около 4 часов) 8 рублей за кВт/ч. Стоимость 100 км пути составит 220 рублей при использовании режима быстрого заряда, 160 рублей - при медленном режиме зарядки. Расход при использовании бензина составляет порядка 435 рублей на 100 км.

6 сентября гендиректор Русгидро Николай Шульгинов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписали соглашение о сотрудничестве в области развития электротранспорта.