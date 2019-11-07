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"Известия": бизнес за девять месяцев не вернул в Россию 24 млрд рублей

За уклонение от репатриации валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело, отмечает газета

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Невозврат выручки по внешнеторговым контрактам в Россию за январь - сентябрь 2018 года составил 24 млрд рублей. За уклонение от репатриации валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на первого замглавы ФТС Руслана Давыдова.

Отмечается, что за девять месяцев в Россию не возвращено на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил изданию Давыдов, большинство нарушений по невозврату из-за рубежа валютной выручки (более 70%) связаны с экспортом леса. По его словам, при вывозе древесины полученный доход часто остается за границей, при этом почти весь российский экспорт лесоматериалов приходится на Китай и Финляндию. Также первый замглавы ФТС отметил, что существенная часть невозврата приходится на долю "компаний-однодневок", которые ликвидируются сразу после получения выручки.

"Нам важно, чтобы валютный контроль не создавал лишних проблем для бизнеса и при этом перекрыл все лазейки для оттока капитала за рубеж через недобросовестную торговлю товарами. Всего с начала года за уклонение от исполнения обязанностей по возврату валютной выручки возбуждено 151 уголовное дело", - добавил Давыдов.

Либерализация ограничений

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о либерализации ряда ограничений во внешнеторговых расчетах. Закон отменяет с 1 января 2020 года требования о репатриации резидентами экспортной выручки в российской валюте в отношении несырьевых товаров и поэтапную отмену этого требования в отношении экспорта сырьевых товаров. При этом в отношении внешнеторговых договоров в российской валюте, предусматривающих передачу товаров, относящихся к лесу и лесоматериалам, требование о репатриации не отменяется.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что вопрос репатриации валютной выручки стоит на повестке дня и может быть обсужден в Кремле. Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев сообщал, что валютный контроль для экспортеров может быть смягчен уже в этом году, прорабатываются вопросы об отмене избыточных требований по репатриации, смягчение административной и отмена уголовной ответственности за нарушение правил валютного контроля.

Власти РФ совместно с РЭЦ и бизнес-сообществом подготовили и запускают так называемый первый регуляторный пакет мер, направленный на развитие экспорта. В него входит, в частности, отмена обязательства по возврату рублевой выручки экспортеров, а также либерализация возврата валютной выручки, в частности для компаний, попавших под санкции, предлагается увеличить сроки, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки. Также для компаний планируется снизить штрафы за несвоевременный возврат выручки с нынешних 100% до 3-5%.

Заместитель директора департамента финансового мониторинга ЦБ РФ Елена Шакина на Московском финансовом форуме в сентябре сообщила, что регулятор готов вернуться к обсуждению отмены репатриации выручки в иностранной валюте к 2024 году. По ее словам, договоренность достигнута пока только в рублях, а к 2024 году можно будет вернуться к обсуждению отмены репатриации в иностранной валюте. Министр экономического развития России Максим Орешкин в конце октября утвердительно ответил на вопрос, выступает ли он в перспективе за полный отказ от валютного контроля в России.

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ФинляндияРоссия
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