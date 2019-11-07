Роспотребнадзор с начала года изъял 6 т некачественных хлебобулочных изделий

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора за девять месяцев конфисковали около 6 т хлебобулочных изделий, которые не соответствовали нормативам. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"За девять месяцев 2019 года исследовано более 60 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям. <...> Специалистами Роспотребнадзора по вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота около 6 тонн хлебобулочных изделий", - говорится в сообщении.

По содержанию токсичных элементов и пестицидов гигиеническим нормативам не соответствовали 0,11% проб хлеба и хлебобулочных изделий. Удельный вес проб, которые не удовлетворяли по микробиологическим показателям, составил 1,77%. По физико-химическим показателям (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность) требованиям не соответствовали 2,42% проверенных хлебобулочных изделий.

Роспотребнадзор рекомендует покупателям при выборе хлеба отдавать предпочтение продукции местных фабрик, поскольку импортный товар долго транспортируется и производители специально увеличивают срок годности продукции, используя консерванты. Также в ведомстве советуют внимательно изучать этикетку продукта, где должны быть указаны дата изготовления и срок реализации продукта. В Роспотребнадзоре напомнили, что белый хлеб сохраняет полезные свойства до 24 часов с момента выпекания, ржаной хлеб считается свежим 36 часов, а хлебобулочные изделия весом меньше 200 граммов хранятся не более 16 часов.