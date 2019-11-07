Венгрия заявила об "огромных потерях" для Центральной Европы из-за антироссийских санкций

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Страны Центральной Европы понесли огромные потери из-за экономических санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению, выдержки из которого приводятся в четверг.

"Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, - это мы, страны Центральной Европы", - подчеркнул он.

Сийярто назвал естественным, что у его страны сложились тесные взаимоотношения с РФ, учитывая географическую близость двух стран. Глава МИД Венгрии также отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком. "Китай, который становится крупнейшей экономикой в мире, обладает огромным влиянием на Европу", - добавил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.