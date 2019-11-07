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Санация на финансовом рынке
Обновлено 

ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка

Кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 7 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского Чувашкредитпромбанка, говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, занимала по данным отчетности на 1 октября 2019 года 258-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, Чувашкредитпромбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Кроме того, на балансе банка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества.

Как отмечается в сообщении, Чувашкредитпромбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, а также проводила сомнительные операции с продажей наличной иностранной валюты.

Банк также допускал нарушения порядка расчета капитала и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности банка принимаемых кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 35%) снижению его капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

О выплатах

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не позднее 21 ноября начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам Чувашкредитпромбанка.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 21 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации "Чувашкредитпромбанка" ПАО, а также разместит на сайте агентства официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении АСВ.

Банки-агенты для проведения выплат будут отобраны на конкурсной основе до 14 ноября.

Возмещение по вкладам выплачивается за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его счетов в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма возмещения по банковскому вкладу в иностранной валюте рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 7 ноября.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
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