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AliExpress запустил доставку товаров самолетами в Москву, Екатеринбург и Новосибирск

Компания Alibaba намерена сократить сроки доставки заказов из Китая в Россию до 10 дней

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Компания Alibaba запустила регулярные прямые рейсы для доставки товаров с AliExpress из Китая в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе AliExpress в России.

Проект, реализуемый совместно с логистическим оператором Cainiao (входити в Alibaba Group) и "Почтой России", призван ускорить время доставки товаров российским покупателям. Подобный проект компания запускает впервые.

"Наша задача - сократить сроки доставки заказов из Китая в Россию до 10 дней, включая заказы из удаленных и малых городов", - сказал генеральный директор AliExpress в России Дмитрий Сергеев, слова которого приводит пресс-служба.

Россия является крупнейшим рынком для AliExpress, пояснил ТАСС официальный представитель этой интернет-площадки в России Антон Пантелеев, при этом на Москву, Екатеринбург и Новосибирск приходится до 70% всех посылок AliExpress в России. Рейсы будут выполняться бортами грузового авиаперевозчика "Авиастар-ТУ", а также на двух самолетах "Почты России", уточнил заместитель генерального директора по международному бизнесу "Почты России" Денис Ильин. "В дальнейшем при росте объемов будут привлекаться и другие перевозчики", - отметил он.

Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне Всемирного дня шопинга 11 ноября их число увеличится до двух. Отправленные посылки будут обрабатываться в сортировочном центре "Почты России" во Внуково, а также в новых распределительных центрах в Новосибирске и Екатеринбурге. Далее посылки будут распространяться в отделения связи.

"Это (запуск доставки самолетами - прим. ТАСС) позволит существенно снизить удельную себестоимость одной отправки и обеспечивает лучшее качество логистики для интернет-площадок", - подчеркнул Ильин.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.

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