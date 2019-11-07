Для стабильной работы энергетической отрасли СКФО необходимо 50 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Энергетическая отрасль регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) нуждается в дополнительных инвестициях для стабильного функционирования в объеме около 50 млрд рублей, считает генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Если озвучивать реальную картину, чтобы вывести отрасль макрорегиона на стабильно функционирующие рельсы, необходимо порядка 50 млрд рублей", - сказал Иванов ТАСС.

По его словам, развитие энергетики Северного Кавказа находится на особом контроле руководства "Россетей". "Госхолдинг сегодня готов вкладывать средства в развитие отрасли СКФО. К примеру, на решение одной из основных задач - снижение потерь в сетях - "Россети" до 2022 года направят свыше 20 млрд рублей. Важно, что это нетарифные источники", - добавил гендиректор компании.

Он отметил, что компания также разработала комплекс эффективных производственных мер для оздоровления отрасли. "Тут важно все: от кадровой политики до строительства масштабных цифровых объектов, которые обеспечат растущие потребности регионов в энергоресурсе. Энергетики "Россети Северный Кавказ" в течение полугода ежедневно - без преувеличения - проводят аудит энергоотрасли каждого региона Северного Кавказа, выявляют слабые точки, требующие особого оперативного реагирования и устранения. Я сам провожу инспекционные поездки по республикам, лично проверяю практически каждое районное подразделение, беседую и с коллективами, и с потребителями. Только так, в формате личного диалога, можно определить истинную картину в отрасли и принять верные решения для устранения проблем", - пояснил Иванов.

Он также отметил, что основная проблема частых перебоев в энергоснабжении в ряде республик - ветхое состояние сетей, не принадлежащих "Россетям". "Консолидация сетей на базе группы "Россети" позволит кардинально изменить ситуацию в лучшую для потребителя сторону. Большинство объектов строились и вводились в эксплуатацию 30-40 лет назад. Собственники сегодня не способны обеспечивать содержание сетей на достаточном уровне, чтобы потребители не испытывали неудобств из-за отключений", - сказал представитель "Россетей".

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.