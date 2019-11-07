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Набиуллина заявила, что структурные реформы нужно реализовывать сейчас

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Структурные реформы необходимо реализовывать безотлагательно, чтобы добиться желаемого роста ВВП РФ. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Экономический рост, по оценкам ЦБ, сейчас сдерживается прежде всего структурными факторами, с учетом того, что мы не можем рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру, а глобальный рост вызывает все больше и больше сомнений. Это означает, что с реализацией структурных реформ нельзя терять времени, иначе не добиться роста частных инвестиций, которые критически необходимы для роста нашей экономики", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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