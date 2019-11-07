ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки на фоне текущих экономических условий. Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения (денежно-кредитной политики - прим ТАСС). И даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются. Но, конечно же, мы не будем принимать решение автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже", - сказала она.

Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.

В конце октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Что способствует снижению инфляции

Снижению инфляции в России в настоящий момент способствуют не самые позитивные явления - в частности, слабая экономическая активность внутри страны, отметила Набиуллина.

"К сожалению, снижению инфляции способствуют сейчас не самые позитивные явления - слабая экономическая активность внутри страны и замедление темпов глобального роста", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что на эти риски должна отвечать, в том числе, и денежно-кредитная политика.

По данным Росстата, по состоянию на 28 октября инфляция в РФ в годовом выражении составила 3,7%. В конце октября глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявлял, что уровень инфляции в России по итогам текущего года составит 3,5%.