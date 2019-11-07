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В Роскомнадзоре заявили, что более 400 тыс. компаний хранят свои данные на территории РФ

В их числе есть иностранные корпорации, уточнил глава ведомства Александр Жаров

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 400 тыс. компаний хранят свои данные на территории России, среди них есть иностранные корпорации. Об этом сообщил в четверг на международной конференции "Защита персональных данных" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"На сегодняшний день цифры ощутимы: более 400 тыс. компаний подтвердили, что они хранят данные на территории РФ. Среди них транснациональные гиганты, я думаю, это впечатляющие цифры", - сказал он.

Закон о хранении персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России.

Теги
Жаров, Александр Александрович
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