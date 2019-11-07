Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэровокзальный комплекс Горно-Алтайска реконструируют к лету 2021 года

Реконструкция предполагает увеличение площади здания в два раза, а также увеличение его пропускной способности с 200 до 500 человек

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Горно-Алтайск в Республике Алтай будет проведена к летнему сезону 2021 года. Она позволит увеличить площадь здания в два раза, а также увеличить пропускную способность объекта до 500 человек, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор аэропорта Сергей Круглов.

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса туристов к республике и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Республика Алтай - туристический регион, турпоток ежегодно увеличивается на 3-5%.

"Реконструкция предполагает увеличение площадей аэровокзала в два раза - прибавка будет порядка 3-4 тыс. кв. м. Пропускная способность аэровокзала сейчас 200 человек, а предполагается ее увеличить до порядка 500 человек, то есть примерно в 2,5 раза. Завершить реконструкцию мы предполагаем к летнему сезону 2021 года, делать ее предполагается за счет средств собственника", - сказал Круглов.

На данный момент, по словам директора аэропорта, объявлен тендер на создание проекта реконструкции аэропорта - проектирующая организация просчитает, сколько будет стоить реконструкция аэровокзала. Круглов также отметил, что реконструкция позволит в перспективе увеличить и количество рейсов и направлений в Горно-Алтайск.

Как следует из документов тендера, начальная цена проектирования - 10 млн рублей. В объекты проектирования входят два этапа реконструкции аэровокзального комплекса с увеличением площадей терминалов А и Б и с надстройкой второго этажа терминала Б для размещения администрации предприятия, сети инженерно-технического обеспечения. Также будут реконструированы ограждение, аванперрон для организации посадки и высадки пассажиров и привокзальная площадь.

В июле 2019 года директор аэропорта сообщил журналистам, что необходимость в модернизации аэропорта назрела давно: пассажиропоток с 2011 года по 2018 годы составил свыше 342 тыс. человек, а за первое полугодие 2019 года вырос на 41%. Аэропорт Горно-Алтайска вновь начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Открытие аэропорта способствовало развитию туризма: по итогам 2011 года турпоток составил 1,35 млн человек, в 2018 году - более 2,1 млн человек. В 2012 году впервые для региона было запущено прямое сообщение с Москвой, продолжается работа по получению аэропортом международного статуса.

Теги
РоссияАлтай
Реклама на ТАСС
ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки
Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что решение по ставке не будет приниматься автоматически
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС