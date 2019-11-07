Аэровокзальный комплекс Горно-Алтайска реконструируют к лету 2021 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Горно-Алтайск в Республике Алтай будет проведена к летнему сезону 2021 года. Она позволит увеличить площадь здания в два раза, а также увеличить пропускную способность объекта до 500 человек, сообщил в четверг ТАСС генеральный директор аэропорта Сергей Круглов.

Во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали о росте пассажиропотока, повышении интереса туристов к республике и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Они отметили, что цены на билеты при этом остаются высокими. Республика Алтай - туристический регион, турпоток ежегодно увеличивается на 3-5%.

"Реконструкция предполагает увеличение площадей аэровокзала в два раза - прибавка будет порядка 3-4 тыс. кв. м. Пропускная способность аэровокзала сейчас 200 человек, а предполагается ее увеличить до порядка 500 человек, то есть примерно в 2,5 раза. Завершить реконструкцию мы предполагаем к летнему сезону 2021 года, делать ее предполагается за счет средств собственника", - сказал Круглов.

На данный момент, по словам директора аэропорта, объявлен тендер на создание проекта реконструкции аэропорта - проектирующая организация просчитает, сколько будет стоить реконструкция аэровокзала. Круглов также отметил, что реконструкция позволит в перспективе увеличить и количество рейсов и направлений в Горно-Алтайск.

Как следует из документов тендера, начальная цена проектирования - 10 млн рублей. В объекты проектирования входят два этапа реконструкции аэровокзального комплекса с увеличением площадей терминалов А и Б и с надстройкой второго этажа терминала Б для размещения администрации предприятия, сети инженерно-технического обеспечения. Также будут реконструированы ограждение, аванперрон для организации посадки и высадки пассажиров и привокзальная площадь.

В июле 2019 года директор аэропорта сообщил журналистам, что необходимость в модернизации аэропорта назрела давно: пассажиропоток с 2011 года по 2018 годы составил свыше 342 тыс. человек, а за первое полугодие 2019 года вырос на 41%. Аэропорт Горно-Алтайска вновь начал работу после 20 лет простоя в 2011 году после реконструкции и удлинения взлетно-посадочной полосы. Открытие аэропорта способствовало развитию туризма: по итогам 2011 года турпоток составил 1,35 млн человек, в 2018 году - более 2,1 млн человек. В 2012 году впервые для региона было запущено прямое сообщение с Москвой, продолжается работа по получению аэропортом международного статуса.