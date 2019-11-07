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Россельхознадзор снял запрет на поставки в РФ продукции четырех белорусских предприятий

Как сообщили в ведомстве, такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования в отношении продукции этих компаний

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 ноября разрешил поставки в Россию продукции четырех белорусских предприятий, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 9 ноября 2019 года отменяет ряд введенных ранее ограничений на поставки в Россию продукции, производимой следующими белорусскими предприятиями: "Филиал "Лепельский молочноконсервный комбинат", ОАО "Витебский мясокомбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ПУП "Миорский мясокомбинат", ОАО "1-я Минская птицефабрика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о снятии запрета принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования в отношении продукции компаний, принятых мер для устранения нарушений и гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Отправляемая белорусскими предприятиями в Россию продукция должна быть произведена не ранее 9 ноября и сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами, указали в ведомстве.

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