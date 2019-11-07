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Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей запустят по всей стране в 2020 году

В настоящее время такую технологию уже тестируют несколько торговых сетей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Оплату покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей планируется запустить по всей стране в 2020 году. Об этом в Госдуме сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Главное наше направление - это создание системы быстрых платежей. Мы ее сейчас в тестовом режиме смотрим, со следующего года мы запустим по всей стране, когда можно по QR-коду расплачиваться за товары, услуги, в том числе в магазинах", - сказала она.

Набиуллина отметила, что в настоящее время такую технологию уже тестируют несколько торговых сетей. При этом на уточняющий вопрос депутатов о возможности повсеместного запуска технологии по оплате через QR-код с 1 января 2020 года глава регулятора сказала: "Да, мы начнем".

В рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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