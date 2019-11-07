СФ надеется на внесение кабмином законопроектов по деловому климату в осеннюю сессию

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сенаторы рассчитывают, что правительство уже в осеннюю сессию внесет на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности с целью снижения административной нагрузки на бизнес. Об этом заявила в четверг председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на форуме "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее", который проходит в Москве.

"На снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение делового климата нацелена реформа контрольно-надзорной деятельности, инициированная Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ожидаем, что уже в эту парламентскую сессию правительство внесет проекты законов, необходимые для эффективной реализации реформы, в том числе - и этой частью мы в большей степени занимаемся - на региональном уровне", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что обеспечение масштабного притока инвестиций в регионы является одной из ключевых задач государства. Эта задача, по словам спикера СФ, приобретает еще большую актуальность в связи с реализацией национальных проектов, финансирование которых почти на треть должно быть обеспечено за счет внебюджетных средств.

"На улучшение инвестиционного климата сегодня направлен целый комплекс мер государственной политики. В частности, реализуется правительственный план по ускорению темпов роста инвестиций. Он предусматривает увеличение до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Это задача амбициозная, но она вполне достижимая", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что теперь до конца года регионам нужно утвердить свои планы по притоку инвестиций в основной капитал, "что положительно скажется на формировании благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ".