Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ надеется на внесение кабмином законопроектов по деловому климату в осеннюю сессию

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что на улучшение инвестиционного климата сейчас направлен комплекс мер государственной политики

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сенаторы рассчитывают, что правительство уже в осеннюю сессию внесет на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности с целью снижения административной нагрузки на бизнес. Об этом заявила в четверг председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко на форуме "Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее", который проходит в Москве.

"На снижение административной нагрузки на бизнес и улучшение делового климата нацелена реформа контрольно-надзорной деятельности, инициированная Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ожидаем, что уже в эту парламентскую сессию правительство внесет проекты законов, необходимые для эффективной реализации реформы, в том числе - и этой частью мы в большей степени занимаемся - на региональном уровне", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что обеспечение масштабного притока инвестиций в регионы является одной из ключевых задач государства. Эта задача, по словам спикера СФ, приобретает еще большую актуальность в связи с реализацией национальных проектов, финансирование которых почти на треть должно быть обеспечено за счет внебюджетных средств.

"На улучшение инвестиционного климата сегодня направлен целый комплекс мер государственной политики. В частности, реализуется правительственный план по ускорению темпов роста инвестиций. Он предусматривает увеличение до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Это задача амбициозная, но она вполне достижимая", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что теперь до конца года регионам нужно утвердить свои планы по притоку инвестиций в основной капитал, "что положительно скажется на формировании благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
"Аэрофлот" запустил онлайн-систему для сокращения времени согласований грузоперевозок
Она получила название "Личный кабинет грузового агента"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС