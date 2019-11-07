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Национальный центр по привлечению инвестиций в регионы возглавит Александр Галушка

Ранее он был министром по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка возглавит национальный центр по привлечению инвестиций в регионы, о создании которого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявит в четверг. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня мы объявим о создании национального центра по привлечению инвестиций в регионы, и возглавит его Александр Сергеевич Галушка, бывший министр [по развитию] Дальнего Востока, который сделал очень много для привлечения инвестиций на Дальний Восток", - сказал он.

Комментируя другие структуры для наращивания региональных инвестиций, Дмитриев напомнил об инициативе по созданию Фонда развития региональных проектов. "Мы часто видим, что регионы могут поддержать проект только на два - три года, а он реализуется в горизонте семи лет. Вот этот разрыв мы предлагаем компенсировать за счет того, что федеральный бюджет инвестировал бы в проект заранее, и потом бы получал компенсацию через региональные налоги уже когда проект осуществлен", - пояснил он.

На базе фонда предлагается создать специальный фильтр инвестиционных проектов. Он позволит при отборе, структурировании и реализации проектов отобрать наиболее достойные из них и обеспечить возврат средств в федеральный бюджет в объеме, значительно превышающем размер государственного софинансирования.

В новость были внесены изменения (12:29 мск) - добавлены подробности.

Теги
Галушка, Александр СергеевичРоссия
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