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Готовность трассы "Таврида" в Крыму составляет 81%

Сейчас специалисты ведут укладку третьего слоя покрытия

БЕЛОГОРСК /Республика Крым/, 7 ноября. /ТАСС/. Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" составляет 81%, проходит укладка третьего слоя покрытия, сообщил в четверг Николай Евтюхов, замгенерального директора по производству АО "ВАД", которое является подрядчиком строительства трассы.

"Общая готовность трассы по Республике Крым составляет 81%. Активная работа ведется на участке от поселка Приморского под Феодосией до Белогорска. Это 85 км, здесь уложен третий, последний слой покрытия, нанесена разметка", - сообщил он на выездном совещании, которое провел глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов отметил, что претензий к подрядчику у властей республики нет. "Только слова благодарности за работу подрядчику, который идет практически всегда впереди графика. Компания "ВАД" свою репутацию подтвердила", - отметил он.

Единственный подрядчик по ремонту дорог в Крыму

По словам Аксенова, "ВАД" станет единым подрядчиком по ремонту дорог на территории республики. В октябре 2019 года глава Крыма в интервью ТАСС сообщал, что обратится к руководству страны с предложением определить единого подрядчика по дорожным работам на полуострове.

"Я с руководством страны вопрос согласовал, что компания "ВАД" теперь будет единственным исполнителем по дорогам и муниципальным, и районным. Я думаю, что у нас улучшится качество дорог", - сказал Аксенов.

По его словам, до 1 декабря 2019 года будет опубликовано решение правительства об объеме средств, выделяемых на 2020-2022 годы на ремонт дорог в Крыму.

"Объем будет очень приличный. Его хватит для того, чтобы практически в полном объеме устранить ситуацию с непроездными улицами во всех регионах Республики Крым за три года", - добавил глава республики.

Акционерное общество "ВАД", по данным базы данных СПАРК, зарегистрировано в Вологодской области. Основной профиль деятельности компании - строительство и реконструкция автодорог. Компания также занимается крупными контрактами по ремонту дорог в Крыму и Севастополе, в частности по строительству трассы "Таврида".

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорогу проложат в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых на территории Республики Крым (237,2 км).

В новость внесены изменения (12:32 мск) - добавлены подробности.

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