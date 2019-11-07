Минкоммерции КНР считает взаимную отмену пошлин важным условием торгового соглашения с США

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Взаимное пропорциональное снятие таможенных тарифов Китая и США, введенных друг против друга, является важным условием заключения торгового соглашения. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Если стороны (Китай и США - прим. ТАСС) достигнут первого этапа заключения сделки, они должны в соответствии с условиями соглашения синхронно, пропорционально отменить уже введенные [друг против друга] таможенные пошлины", - сказал Гао Фэн. "Это является важным условием для торгового соглашения", - подчеркнул он.

По словам официального представителя ведомства, "введение пошлин усугубляет торговую войну". "Торговая война закончится тогда, когда все тарифы будут сняты, - указал он. - Что касается того, какая доля пошлин будет снята, мы узнаем это из первого этапа торговой сделки".

На вопрос журналистов, когда именно и где будет подписан первый этап сделки, официальный представитель ведомства сказал, что пока Минкоммерции "не располагает деталями".

Во вторник газета Fiinancial Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Вместе с тем, как пишет издание, Вашингтон ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США.

11 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Однако мероприятия по линии АТЭС в середине ноября были отменены, а новые сроки проведения американо-китайского саммита пока не названы. В качестве возможных мест встречи Си Цзиньпина и Трампа американские источники называли штаты Аляску и Гавайи.