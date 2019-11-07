Дефицит бюджета Забайкалья на 2020 год не нарушает соглашение с Минфином РФ

ЧИТА, 7 ноября. /ТАСС/. Дефицит в размере 2,7 млрд рублей, заложенный в проекте бюджета Забайкалья на 2020 год, не нарушает соглашение между правительством края и Министерством финансов РФ о реструктуризации регионального долга, который с 2013 по 2018 годы вырос почти втрое, сообщила в четверг и.о. министра финансов региона Вера Антропова.

Острая нехватка бюджетных средств - давняя проблема Забайкальского края. Она привела к стремительному росту долговых обязательств региона - с 1 марта 2013 года по конец 2018 года они выросли почти в три раза, превысив 28 млрд рублей. В феврале 2018 года парламент края принял законопроект о реструктуризации регионального госдолга в течение семи лет. На начало сентября объем долговых обязательств края снизился до 25,8 млрд рублей - это минимальное значение за последние четыре года.

"Дефицит бюджета [в 2020 году] планируется в объеме 2,7 млрд рублей. Размер дефицита не превышает нормативы, предусмотренные соглашением по реструктуризации госдолга Забайкальского края, которое заключено между правительством региона и Министерством финансов РФ", - сказала Антропова на заседании комитета законодательного собрания региона по бюджетной и налоговой политике.

По ее словам, проект бюджета Забайкальского края на 2020 год предполагает увеличение доходов до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете региона на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7% - до 73,4 млрд рублей. "Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2020 году прогнозируется в объеме 41,3 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету прошлого года на 7,5 млрд рублей", - отметила и.о. министра финансов края.

Заработная плата предусмотрена в проекте бюджета на 2020 год в полном объеме с учетом аванса декабря. На выплату зарплат планируется направить 23,4 млрд рублей. Кроме того, проект бюджета предусматривает 1,92 млрд рублей, которые зарезервированы на повышение зарплат.

Проект краевого бюджета на 2020 год уже внесен правительством Забайкалья в законодательное собрание региона. Первое чтение финансового документа назначено в парламенте на 20 ноября. Ранее губернатор Александр Осипов назвал представленный финансовый документ устойчивым и консервативным.