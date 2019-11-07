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"Газпром нефть" и НИИ ТСК договорились о сотрудничестве по повышению эффективности битумов

В рамках партнерства запланировано проведение серии научно-исследовательских и опытных работ, по итогам которых будут актуализированы существующие стандарты на методы испытаний битумных материалов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Оператор битумного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Битумные материалы" - и Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса (АНО "НИИ ТСК") подписали соглашение, по которому партнеры будут работать над повышением эффективности битумов, а также разрабатывать новые рецептуры вяжущих битумов для дорожного строительства, сообщает "Газпром нефть".

"В рамках партнерства запланировано проведение серии научно-исследовательских и опытных работ в НИЦ "Газпром нефти" в Рязани и в испытательном центре АНО "НИИ ТСК". По итогам этих работ будут актуализированы существующие стандарты на технические требования и методы испытаний битумных материалов с учетом потребностей российской дорожной отрасли", - сообщает компания.

Стороны также планируют разработать систему мониторинга состояния автомагистралей и автомобильных дорог для контроля эффективности применения битумных материалов.

"Объединение усилий наших специалистов позволит интегрировать отраслевую научную экспертизу в процесс создания премиальных битумных продуктов. Наше сотрудничество, планируемые мероприятия по обучению специалистов как НИЦ, так и научно-исследовательского института, обеспечат развитие технологий производства битумных материалов, которые позволят увеличить срок службы дорожного покрытия, - отметил генеральный директор "Газпромнефть-БМ" Дмитрий Орлов.

Теги
РоссияГазпром
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